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Шрайвер — о Радукану: триумф на US Open показывает, что она может конкурировать с лучшими

Шрайвер — о Радукану: триумф на US Open показывает, что она может конкурировать с лучшими
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, высказалась о перспективах британки Эммы Радукану.

«Я считаю, что нынешняя эпоха тенниса слишком требовательна к суставам. Поглядим, как она выдержит это испытание. История показывает, что некоторые игроки так и не смогли полностью восстановить свою лучшую форму, но Радукану мотивирована снова стать успешной на корте.

Несмотря на то что с момента победы на US Open прошло уже более двух лет, тот триумф должен придать ей уверенности в том, что, будучи полностью здоровой, она может конкурировать с лучшими игроками мира», — приводит слова Шрайвер портал Tennis365.

Напомним, Радукану получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

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