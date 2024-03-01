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Бадоса, Возняцки, Винус Уильямс и Радукану получили уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе

Бадоса, Возняцки, Винус Уильямс и Радукану получили уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллсе
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Стали известны обладатели уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 и «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Список спортсменов опубликовала пресс-служба турниров. Соревнования пройдут с 6 по 17 марта.

В женской основной сетке получили право выступить семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде из США Винус Уильямс, чемпионка Australian Open 2018 года из Дании Каролина Возняцки и чемпионка US Open 2021 года из Великобритании Эмма Радукану. Также уайлд-кард получили Каролина Плишкова (Чехия), Паула Бадоса (Испания), Аманда Анисимова, Эшлин Крюгер и Маккартни Кесслер (все — США).

В мужскую сетку основы были приглашены чех Якуб Меншик, итальянец Фабио Фоньини, а также представители США Брендон Накашима, Патрик Кипсон и Александр Ковачевич.

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