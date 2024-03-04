Шрайвер — о Рыбакиной: её подача — один из лучших ударов в женском теннисе

Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, заявила, что считает Елену Рыбакину главным фаворитом турнира категории WTA-1000 в Индиан Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта.

«На данный момент её подача — один из лучших ударов в женском теннисе. Я люблю наблюдать за её игрой.

Она проиграла Анне Блинковой в матче второго круга Australian Open, и это был один из самых запоминающихся тай-брейков в истории (22:20 на тай-брейке третьего сета. — Прим. «Чемпионата»). Она фаворит в каждом турнире, в котором принимает участие», — приводит слова Шрайвер портал Tennis365.

Напомним, в прошлом году Рыбакина выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, победив в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4.