Бублик/Офнер и Сафиуллин/Кецманович заявились на парный «Мастерс» в Майами

Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта.

Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Александр Зверев (Германия) и Марсело Мело (Бразилия), Алекс де Минор и Алексей Попырин (оба — Австралия), Кристофер Юбэнкс и Бен Шелтон (оба — США), Александр Бублик (Казахстан) и Себастьян Офнер (Австрия), а также Томми Пол и Фрэнсис Тиафо (оба — США).

Кроме того, в списке запасных значатся Роман Сафиуллин (Россия)/Миомир Кецманович (Сербия) и Энди Маррей (Великобритания)/Себастьян Корда (США).

Полный заявочный лист выглядит следующим образом: