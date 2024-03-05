Видео: первая ракетка мира Ига Свёнтек продемонстрировала футбольный скилл

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях видео, на котором исполнила эффектный и точный удар футбольным мячом по воротам.

В данный момент Свёнтек, как и весь WTA-тур, находится в США. Ига готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Она выигрывала его в 2022 году. Действующей чемпионкой соревнований является победительница Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

В последний раз Свёнтек выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Там она дошла до полуфинала, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла на тот момент 40-й ракетке мира россиянке Анне Калинской.