«Не могла смотреть ему в лицо». Шарапова рассказала, как отец покинул её команду

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова откровенно рассказала, как и в какой момент решилась обратиться к отцу и тренеру Юрию с просьбой покинуть её тренерский штаб.

«Самым большим подарком, который он мне сделал, было его принятие того, что в какой-то момент ему придётся отойти от моих дел. А для отца, занимающегося спортом, особенно теннисом, который вместе с дочерью выигрывал турниры «Большого шлема», это очень сложно.

Я решила, что по электронной почте мне будет это сделать гораздо комфортнее и я лучше изложу свои мысли. Я не могла смотреть ему в лицо. Но я также знала, что он знал, что это случится. Он просто не думал, что это произойдёт после того, как я только что выиграла свой третий турнир «Большого шлема»», — приводит слова Шараповой Sport.pl со ссылкой на эфир подкаста The Deal with Alex Rodriguez and Jason Kelly.