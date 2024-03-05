Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не могла смотреть ему в лицо». Шарапова рассказала, как отец покинул её команду

«Не могла смотреть ему в лицо». Шарапова рассказала, как отец покинул её команду
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова откровенно рассказала, как и в какой момент решилась обратиться к отцу и тренеру Юрию с просьбой покинуть её тренерский штаб.

«Самым большим подарком, который он мне сделал, было его принятие того, что в какой-то момент ему придётся отойти от моих дел. А для отца, занимающегося спортом, особенно теннисом, который вместе с дочерью выигрывал турниры «Большого шлема», это очень сложно.

Я решила, что по электронной почте мне будет это сделать гораздо комфортнее и я лучше изложу свои мысли. Я не могла смотреть ему в лицо. Но я также знала, что он знал, что это случится. Он просто не думал, что это произойдёт после того, как я только что выиграла свой третий турнир «Большого шлема»», — приводит слова Шараповой Sport.pl со ссылкой на эфир подкаста The Deal with Alex Rodriguez and Jason Kelly.

Материалы по теме
«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн
«Он так сильно давил на неё». Жёсткий отец сделал Шарапову обладательницей $ 220 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android