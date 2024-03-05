Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Колумбии Эмилиану Аранго со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Андреева допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету колумбийской теннисистки один эйс, девять двойных ошибки и 5 и 7 реализованных брейк-пойнтов.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является Елена Рыбакина (Казахстан), которая в финальном матче прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 6:4.