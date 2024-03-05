Шрайвер: Соболенко способна выиграть турнир в Индиан-Уэллсе, но посев может навредить

Многократная победительница турниров «Большого шлема» в паре и в миксте американская теннисистка Пэм Шрайвер высказалась о шансах белорусской спортсменки Арины Соболенко на победу на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Конечно, Арина способна выиграть турнир в Индиан-Уэллсе. Однако статус посева может ей навредить. Она провела один матч после Мельбурна, и это не так много. Это тоже может стать проблемой. Тем не менее, если Соболенко включится в борьбу сразу, нет причин, по которым она не сможет выиграть этот турнир», — приводит слова Шрайвер Tennis Infinity.

Соболенко (2) провалила выступление на прошедшем турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В своём стартовом матче Арина со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 проиграла 31-й ракетке мира хорватке Донне Векич. Для белоруски этот турнир стал первым после успешной защиты титула на Открытом чемпионате Австралии.