20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграл в настольный теннис с 7-летней девочкой из Китая. Отметим, что их матч состоял из одного сета, в котором сильнее оказалась Гуй Дуэр по прозвищу «Ананас».

В рамках серии под названием «24 часа с Роджером» швейцарец в сотрудничестве с японской компанией Uniqlo совершает турне по крупным городам мира и знакомится с их культурой. После поездок в Токио, Нью-Йорк и Лондон швейцарец недавно побывал в Шанхае. Во время своего визита он погрузился в местную культуру, отведав блюда традиционной кухни, поиграв в настольный теннис и прокатившись по улицам на велосипеде.

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.