Робсон — о Бултер: её потенциалу нет предела, попадание в топ-20 не станет сюрпризом

Бывшая британская теннисистка Лора Робсон прокомментировала прорыв своей соотечественницы, 27-й ракетки мира Кэйти Бултер.

«На этой неделе она вошла в топ-30, и я чувствую, что её потенциалу нет предела. Она медленно и неуклонно движется вперед. Мне кажется, что попадание в топ-20 не будет чем-то из ряда вон выходящим.

Ей не придётся защищать много очков до начала травяного сезона, так что у неё есть возможность подумать, на каких турнирах стоит сыграть, составить для себя разумный график, чтобы одержать несколько важных побед.

Перед первым кругом в Индиан-Уэллсе у неё будет несколько дней, чтобы отдохнуть, так что об усталости не может быть и речи. Ей не придется ничего защищать на турнире, так что она, вероятно, мыслями уже в топ-20.

В прошлом году она играла в квалификации Australian Open и пыталась вернуться в топ-100, и казалось, что до такого прорыва ещё очень далеко, но вдруг мы уже тут.

Физически она выглядит сильнее, чем когда-либо, так что, повторюсь, для меня это совсем не станет сюрпризом», — приводит слова Робсон портал Tennis365.

Напомним, Бултер стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего. В финале британка одержала волевую победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк со счётом 5:7, 6:2, 6:2.