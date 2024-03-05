Андре Агасси высказался о слабых сторонах в игре Алькараса

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси высказался о слабых сторонах в игре второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Мне действительно нравится его игра в движении, динамика и его умение использовать геометрию, темп, с которым он играет. Но меня иногда беспокоит его игра, когда он находится в статическом состоянии – когда ему не нужно много двигаться, он не знает, куда девать энергию, у него нет той убедительности в ударах.

Все великие понимают, на чем строится их игра, и полагаются на это в ключевые моменты. У меня есть сомнения, что Алькарас разобрался, на что он будет полагаться, чтобы стабильно оказывать давление на соперников и максимально повысить шансы на успех. Он может включать подачу с выходами к сетке, укорачивать с первого удара – у него много вариантов.

Рано или поздно он определится. Ему всего 20. И когда найдёт, на что можно положиться, будет прекрасно. Надеюсь, это случится скоро», — приводит слова Агасси Tennis Majors.

Ранее стало известно, что Алькарас, Руне и де Минор заявились на июньский турнир в Queen’s Club