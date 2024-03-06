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Эрика Андреева пробилась через квалификацию турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Эрика Андреева пробилась через квалификацию турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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98-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в американском Индиан Уэллсе. В финале квалификации Андреева переиграла в трёх сетах имеющую 88-й номер в рейтинге WTA Кейлу Дей из США — 6:1, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Российская спортсменка выполнила четыре подачи навылет, допустив четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету американки один эйс при четырёх двойных ошибках и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Турнир категории WTA-1000 пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) с 6 по 17 марта, его призовой фонд составляет $ 8 995 555. В 2023 году чемпионкой этого турнира стала Елена Рыбакина (Казахстан).

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