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Шелтон, Пол и Нисикори выступят на апрельском турнире в Хьюстоне

Шелтон, Пол и Нисикори выступят на апрельском турнире в Хьюстоне
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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Заявку возглавил 16-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Также на турнире планируют сыграть его соотечественники Томми Пол (17), Фрэнсис Тиафо (18) и Кристофер Юбэнкс (34).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользовался Кей Нисикори, который возвращается в тур после травмы. Ранее 34-летний японец получил уайлд-кард на турнир в Майами. Этот турнир станет для Нисикори первым с июля 2023 года. На данный момент он занимает 352-ю строчку в рейтинге АТР.

Действующим чемпионом турнира является Фрэнсис Тиафо.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Ранее стало известно, кто выступит на турнире категории АТР-250 в Марракеше, который также пройдёт с 1 по 7 апреля.

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