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Индиан-Уэллс-2024, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 6 марта, стартует турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет почти $ 9 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей первого игрового дня соревнований у женщин в Индиан-Уэллсе.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Расписание первого игрового дня:

(SR) Анжелика Кербер (Германия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6 марта в 22:00;

Мирра Андреева (Россия) — (WC) Кэти Волынец (США) — 6 марта в 23:30;

(Q) Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ван Яфань (Китай) — 6 марта в 22:00;

Татьяна Мария (Германия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6 марта в 22:00;

(Q) Маи Хонтама (Япония) — (SR) Чжан Шуай (Китай) — 6 марта в 23:30;

(Q) Эрика Андреева (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — 7 марта в 1:30;

(Россия) — Даниэль Коллинз (США) — 7 марта в 1:30; (WC) Паула Бадоса (Испания) — (WC) Эшли Крюгер (США) — 7 марта в 6:30;

(WC) Каролина Возняцки (Дания) — Чжу Линь (Китай) — 7 марта в 1:00.

Время матчей указано московское

В турнире в Индиан-Уэллсе примут участие 12 теннисисток из России. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина.