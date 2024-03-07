Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников прокомментировал решение ITF о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе

Кафельников прокомментировал решение ITF о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал решение Международной федерации тенниса (ITF) о допуске россиян к ОИ-2024 в нейтральном статусе.

«Абсолютно все теннисисты поедут. Решение является позитивным, конечно. По перспективам рано говорить, до лета все может случиться, не дай бог кто‑то получит травму», – приводит слова Кафельникова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ITF приняла решение о допуске спортсменов России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом для попадания игроки должны выполнить критерии отбора, отражённые в регламенте ITF.

Отметим, что отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам АТР и WTA, которые будут опубликованы 10 июня. По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чесноков: может, другие виды спорта возьмут пример с тенниса и будут благосклонны к России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android