Янчук — о допуске россиян: весь мир будет с интересом смотреть на игру Медведева и Рублёва

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал решение Международной федерации тенниса о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«Это прекрасная новость, так и должно быть. Всё-таки наши спортсмены являются ведущими в мире, без них невозможен полноценный турнир на Олимпиаде. Я думаю, весь мир будет с интересом смотреть на игру Даниила Медведева, Андрея Рублёва, других наших игроков», — приводит слова Янчука ТАСС.

Отметим, что отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам АТР и WTA, которые будут опубликованы 10 июня. По правилам в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.