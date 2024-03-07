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Каливод: ITF приняла взвешенное решение, допустив россиян на Олимпиаду в Париже

Каливод: ITF приняла взвешенное решение, допустив россиян на Олимпиаду в Париже
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Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о решении Международной федерации тенниса (ITF) допустить российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Каливод подчеркнул, что ITF приняла взвешенное решение, а акцентировать внимание на нейтральном статусе не стоит.

«Международная федерация приняла взвешенное решение. Был момент, что по регламенту для отбора на Олимпиаду спортсмены должны были принимать участие в последних Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг, но наши спортсмены не могли там играть, поэтому было принято разумно-волевое решение. Наши ребята достойны сыграть на Олимпиаде, и не нужно концентрировать внимание на нейтральном статусе. Все знают, из какой страны и где выросли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и другие теннисисты», — приводит слова Каливода ТАСС.

Напомним, для получения лицензии на выступление на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе российские теннисисты должны соблюсти критерии, представленные в регламенте ITF.

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