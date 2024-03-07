Видео: Рублёв в свободное время в Индиан-Уэллсе играет в футбол

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв готовится к началу «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе. В свободное от тренировок время россиянин играет в футбол.

Появилось видео, на котором Рублёв ведёт перепасовку. Кроме него, в занятиях с футбольным мячом были замечены третья ракетка мира итальянец Янник Синнер и занимающие первые две строчки мирового рейтинга WTA польская теннисистка Ига Свёнтек и Арина Соболенко из Беларуси.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.