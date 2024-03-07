«Надеюсь, мне хватит запаса энергии». Осака — о совмещении карьеры с воспитанием ребёнка

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как ей удаётся совмещать спортивную карьеру и воспитание ребёнка.

«Возвращаясь домой, я мгновенно становлюсь мамой. Это очень весёлое перевоплощение. Но, когда я вдали от дочки, я всегда остаюсь спортсменкой. На этом турнире я буду одновременно и спортсменкой, и мамой. Надеюсь, что мне хватит запаса энергии. Я не так часто играю, поэтому мне не нужен дополнительный отдых», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, Осака выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге соревнований в США японская спортсменка встретится с представительницей Италии Сарой Эррани.