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Тейлор Фритц объявил о сотрудничестве с брендом BOSS

Тейлор Фритц объявил о сотрудничестве с брендом BOSS
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10-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц начал сотрудничество с немецким производителем одежды BOSS.

«Я очень рад присоединиться к семье BOSS. В своей спортивной карьере и личной жизни я стараюсь выкладываться на 110%, принимать новые вызовы и оставаться верным себе. Меня вдохновляют ценности бренда. С нетерпением жду момента, чтобы представить на корте свою лучшую версию, версию босса в спортивной форме», — приводит слова Фритца его новый партнёр.

Напомним, в феврале Фритц защитил титул на турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого составил $ 661 585. Для 26-летнего Фритца титул 2024 года в Делрэй-Бич стал седьмым в карьере. Крупнейшим является победа на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году.

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