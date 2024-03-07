Вихлянцева считает, что Сафиуллин может попасть в топ-10 рейтинга ATP по итогам сезона

27-летняя российская теннисистка и победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева заявила, что российский теннисист Роман Сафиуллин имеет шанс попасть в десятку лучших теннисистов рейтинга ATP по итогам сезона.

«Помню, когда он играл по юниорам, то был наравне с Медведевым, Рублёвым. Потом возникли какие‑то проблемы, но я думаю, что Роман всё так же тренируется, играет, сейчас у него команда, которая его поддерживает. Конечно, топ‑10 в конце сезона — цель глобальная, но достижимая. Но на своём примере я поняла, что надо ставить и промежуточные цели на сезон. Наверное, для начала это топ‑30, а затем — двигаться к десятке», — сказала Вихлянцева в интервью Metaratings.

Напомним, на сегодняшний день российский теннисист занимает 42-ю строчку в рейтинге ATP.