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Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Ястремской

Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Ястремской
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Чемпионка US Open – 2021, бывшая 10-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 марта.

В матче первого круга 250-й номер мирового рейтинга Радукану (WC) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 96-ю ракетку мира испанку Ребеку Масарову (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 46 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
07 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Ребека Масарова
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова

В рамках встречи Радукану ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Масаровой два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Радукану в Индиан-Уэллсе станет 31-я ракетка мира 23-летняя украинка Даяна Ястремская (30).

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