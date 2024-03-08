Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сразится с Ястремской

Чемпионка US Open – 2021, бывшая 10-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 17 марта.

В матче первого круга 250-й номер мирового рейтинга Радукану (WC) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 96-ю ракетку мира испанку Ребеку Масарову (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 46 минут.

В рамках встречи Радукану ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Масаровой два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Радукану в Индиан-Уэллсе станет 31-я ракетка мира 23-летняя украинка Даяна Ястремская (30).