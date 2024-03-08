Эрика Андреева проиграла американке Коллинз в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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98-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В матче первого раунда квалифаер Андреева со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (6:8) уступила бывшей седьмой ракетке мира, финалистке Australian Open — 2022 представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 32 минуты.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 00:00 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 6
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|7 8
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
В рамках встречи Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Коллинз один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Коллинз в Индиан-Уэллсе станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (1).
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