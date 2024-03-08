Определился первый соперник Карена Хачанова на турнире в Индиан-Уэллсе

Бразильский теннисист Тьяго Уайлд вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнире он обыграл американца Джеффри-Джон Вулфа со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. За это время Уайлд сделал пять подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету американца два эйса и семь двойных ошибок.

Во втором круге Уайлд сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.