Определился первый соперник Карена Хачанова на турнире в Индиан-Уэллсе
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Бразильский теннисист Тьяго Уайлд вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнире он обыграл американца Джеффри-Джон Вулфа со счётом 6:2, 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
08 марта 2024, пятница. 02:55 МСК
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. За это время Уайлд сделал пять подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету американца два эйса и семь двойных ошибок.
Во втором круге Уайлд сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.
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