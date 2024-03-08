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Ник Кирьос: вернусь в тур через месяц, если всё пойдёт хорошо

Ник Кирьос: вернусь в тур через месяц, если всё пойдёт хорошо
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Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что планирует вернуться на соревнования через месяц.

«Надеюсь, что вернусь в тур через месяц, если всё пойдёт хорошо», — написал Кирьос в ответ на вопрос болельщика на своей странице в социальных сетях.

Напомним, из-за травмы колена и последующей операции Ник Кирьос провёл всего один матч за последние 17 месяцев. В 2023 году австралийский теннисист выпал из рейтинга ATP. Кирьос является финалистом Уимблдона 2022 года, победителем Открытого чемпионата Австралии — 2022 в парном разряде, а также победителем 11 турниров ATP (семи из них — в одиночном разряде). Ранее Кирьос опроверг информацию о возможном завершении профессиональной карьеры.

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