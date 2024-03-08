Экс первая ракетка мира Курье: цель Надаля — «Ролан Гаррос»

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира Джим Курье рассказал о состоянии испанца Рафаэля Надаля.

«Я был в Лас-Вегасе на турнире Netflix Slam, когда он играл с Карлосом Алькарасом в воскресенье, и Надаль выглядел напряжённым. Он не выгибал спину так, как обычно делал бы при подаче, качество его подач было немного ниже, чем мы ожидали, и он двигался не так свободно. Все мы понимаем, что его цель — «Ролан Гаррос», и я думаю, что он решил не рисковать и не участвовать в Индиан-Уэллсе. У него есть возможность выступить на любом турнире. Вопрос в том, какой график, по мнению команды, они собираются составить, чтобы он был готов выступить на «Ролан Гаррос»?» — приводит слова Курье Tennis365.

Ранее экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль сообщил, что не выступит на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).