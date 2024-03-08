Блинкова: нужно каждый день давать максимум. Это единственное, что можно контролировать

Российская теннисистка, 35-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала о своём подходе к развитию в качестве игрока.

«Я каждый день работаю над всеми аспектами игры: и над техникой, и над тактикой, над ОФП, физикой и психологической подготовкой. Постоянно думаю, как я могу вырасти, разговариваю с собой о том, что не нужно зацикливаться на результатах, а нужно каждый день давать свой максимум. Это единственное, что мы можем контролировать. Проще сказать, чем сделать, но это ключ.

Перед матчем мне нравится говорить: я могу выиграть, но не обязана, таким образом веря в себя и снимая излишнее давление. Неважно, против кого я играю. На рейтинг вообще не нужно смотреть. Дисциплина и ежедневная рутина – это самое главное, если мы хотим достичь результатов», — приводит слова спортсменки Youtube-канал «Больше!»