Анастасия Павлюченкова уверенно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 24-я ракетка мира, уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче второго круга спортсменка в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Испании Нурию Парризас-Диас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. По ходу матча Анастасия Павлюченкова выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету её соперницы — один реализованный брейк-пойнт (100%) и пять двойных ошибок.
Далее Анастасия Павлюченкова встретится либо с 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, либо с 127-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой.
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