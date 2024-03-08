Анастасия Павлюченкова уверенно вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, 24-я ракетка мира, уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче второго круга спортсменка в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Испании Нурию Парризас-Диас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. По ходу матча Анастасия Павлюченкова выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету её соперницы — один реализованный брейк-пойнт (100%) и пять двойных ошибок.

Далее Анастасия Павлюченкова встретится либо с 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, либо с 127-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой.