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Александрова не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Путинцевой

Александрова не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Путинцевой
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 16-я ракетка мира, не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Спортсменка в двух сетах в матче второго круга проиграла 79-й ракетке мира из Казахстана Юлии Путинцевой. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. По ходу матча Екатерина Александрова выполнила четыре эйса, реализовала 2 брейк-пойнта из 10 и допустила 10 двойных ошибок. На счету Юлии Путинцевой — одна подача навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.

За выход в четвёртый круг Юлия Путинцева поборется с победительницей американского дерби между Мэдисон Кис, 20-й ракеткой мира, и Хейли Баптист, 105-й ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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