Александрова не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Путинцевой
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 16-я ракетка мира, не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Спортсменка в двух сетах в матче второго круга проиграла 79-й ракетке мира из Казахстана Юлии Путинцевой. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|1
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. По ходу матча Екатерина Александрова выполнила четыре эйса, реализовала 2 брейк-пойнта из 10 и допустила 10 двойных ошибок. На счету Юлии Путинцевой — одна подача навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.
За выход в четвёртый круг Юлия Путинцева поборется с победительницей американского дерби между Мэдисон Кис, 20-й ракеткой мира, и Хейли Баптист, 105-й ракеткой мира.
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