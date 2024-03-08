Александрова не смогла выйти в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Путинцевой

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 16-я ракетка мира, не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Спортсменка в двух сетах в матче второго круга проиграла 79-й ракетке мира из Казахстана Юлии Путинцевой. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. По ходу матча Екатерина Александрова выполнила четыре эйса, реализовала 2 брейк-пойнта из 10 и допустила 10 двойных ошибок. На счету Юлии Путинцевой — одна подача навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.

За выход в четвёртый круг Юлия Путинцева поборется с победительницей американского дерби между Мэдисон Кис, 20-й ракеткой мира, и Хейли Баптист, 105-й ракеткой мира.