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«Подачу мне надо улучшить». Синнер — о том, какие недостатки в игре стоит исправить

«Подачу мне надо улучшить». Синнер — о том, какие недостатки в игре стоит исправить
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Третья ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свои недостатки в игре после победы над австралийцем Танаси Коккинакисом. Он заявил, что ему стоит улучшить подачу.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2024, пятница. 22:10 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я думаю, что всегда можно ставить цель за целью. Когда вы достигаете их в большом количестве, вы стараетесь усердно работать для достижения следующей. Я чувствую, что мне ещё предстоит многое исправить. Подачу мне надо улучшить. До того как я пришёл сюда, я был в спортзале, потому что мне нужно расти. Это те вещи, которые подталкивают меня к лучшему. Надеюсь, я смогу показать это на корте», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Турнирная сетка Индиан-Уэллса

Напомним, сегодня, 8 марта, Синнер обыграл Коккинакиса со счётом 6:3, 6:0 и вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее итальянец заявлял, что ждёт встречи с действующим чемпионом турнира и второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

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