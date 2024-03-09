«Подачу мне надо улучшить». Синнер — о том, какие недостатки в игре стоит исправить

Третья ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свои недостатки в игре после победы над австралийцем Танаси Коккинакисом. Он заявил, что ему стоит улучшить подачу.

«Я думаю, что всегда можно ставить цель за целью. Когда вы достигаете их в большом количестве, вы стараетесь усердно работать для достижения следующей. Я чувствую, что мне ещё предстоит многое исправить. Подачу мне надо улучшить. До того как я пришёл сюда, я был в спортзале, потому что мне нужно расти. Это те вещи, которые подталкивают меня к лучшему. Надеюсь, я смогу показать это на корте», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Напомним, сегодня, 8 марта, Синнер обыграл Коккинакиса со счётом 6:3, 6:0 и вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее итальянец заявлял, что ждёт встречи с действующим чемпионом турнира и второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.