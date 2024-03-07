«Моя цель остаётся стать лучшим игроком». Синнер — о борьбе за место в рейтинге АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер перед дебютным матчем в Индиан-Уэллсе поделился своей основной целью на оставшийся сезон и предстоящей борьбе за вторую строчку с Карлосом Алькарасом.

«Такая мотивация толкает меня ещё больше, но моя цель остаётся стать лучшим игроком постепенно, неделя за неделей. Независимо от результатов, мы работаем над этим и стараемся дать 100% во всех аспектах», — рассказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Напомним, Синнер, определившийся под третьим номером посева турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, пропустил первый раунд и во втором встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Сейчас Синнер является третьей ракеткой мира в одиночном разряде. Разница с действующей второй ракеткой испанцем Алькарасом 525 очков.