Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павел Котов уступил в трёх сетах Алехандро Табило в первом круге Индиан-Уэллса

Павел Котов уступил в трёх сетах Алехандро Табило в первом круге Индиан-Уэллса
Комментарии

67-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Котов проиграл в трёх сетах чилийцу Алехандро Табило (39-й номер мировой классификации) — 6:4, 3:6, 5:7.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
09 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Во втором круге Табило встретится с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем из США, посеянным на турнире в Индиан-Уэллсе под 12-м номером.

Календарь турнира Masters в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира Masters в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android