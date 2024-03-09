Павел Котов уступил в трёх сетах Алехандро Табило в первом круге Индиан-Уэллса
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67-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Котов проиграл в трёх сетах чилийцу Алехандро Табило (39-й номер мировой классификации) — 6:4, 3:6, 5:7.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
09 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
Алехандро Табило
А. Табило
Во втором круге Табило встретится с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем из США, посеянным на турнире в Индиан-Уэллсе под 12-м номером.
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