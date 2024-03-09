Павел Котов уступил в трёх сетах Алехандро Табило в первом круге Индиан-Уэллса

67-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Котов проиграл в трёх сетах чилийцу Алехандро Табило (39-й номер мировой классификации) — 6:4, 3:6, 5:7.

Во втором круге Табило встретится с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем из США, посеянным на турнире в Индиан-Уэллсе под 12-м номером.