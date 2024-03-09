Энди Роддик назвал двух фаворитов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился ожиданиями от стартовавшего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«В Индиан-Уэллсе очень грубое покрытие. Это всё равно что тереть рукой по наждачной бумаге. Мяч немного сильнее режется, но воздух здесь разреженный, влаги нет, поэтому мяч всё равно летит по воздуху. Это смесь двух факторов, которые, кажется, работают друг против друга.

Алькарас — действующий чемпион турнира, и это покрытие, вероятно, наиболее благоприятно для его игры, но у меня сложилось впечатление, что сейчас он находится в поиске своей лучшей формы. Он не выходил в финал с Цинциннати в августе прошлого года и не выигрывал турниры с Уимблдона, а факт того, что он подвернул лодыжку в Рио в прошлом месяце, не помог ему набрать обороты.

В долгосрочной перспективе я не беспокоюсь за Карлоса, но считаю фаворитами Индиан-Уэллса двух игроков – Янника Синнера, который закрепил свою победу в Австралии титулом в Роттердаме, и Новака Джоковича, который, вероятно, является лучшим игроком на этом типе покрытия и будет чувствовать себя более уверенно на этом турнире», — приводит слова Роддика Betway.