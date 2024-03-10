Видеообзор матча Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе, в котором она отыграла 4 матчбола

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко в матче за выход в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одолела американскую теннисистку Питон Стирнс со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Матч продлился 2 часа 38 минут. Стоит отметить, что в десятом гейме решающего сета при счёте 5:4 Арина Соболенко забрала гейм со счёта 40-0 в пользу соперницы. После этого на тай-брейке уже у белорусской теннисистки были три матчбола на счёте 6:3, но американка смогла их отыграть. Судьбу матча решил мини-брейк Арины при счёте 7:6.

В следующем круге Соболенко встретится с британской теннисисткой, победительницей турнира «Большого шлема» Эммой Радукану.