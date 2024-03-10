«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 10 марта: результаты матчей

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день. По результатам матчей 10 марта в следующий раунд турнира из россиян пробился Даниил Медведев, а Роман Сафиуллин покидает турнир. Вышел в следующий раунд и первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Результаты наиболее заметных матчей дня:

Даниил Медведев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:2, 6:3.

Себастьян Корда (США) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2.

Новак Джокович (Сербия) — Александр Вукич (Австралия) — 6:2, 5:7, 6:3.

Каспер Рууд (Норвегия) — Лукаш Клейн (Словакия) — 6:4, 7:6 (6:4).

Гаэль Монфис (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:0, 6:7 (5:7), 6:2.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который обыграл в решающем матче прошлого года россиянина Даниила Медведева.