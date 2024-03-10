Свёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, повесив «баранку» Носковой

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче третьего круга спортсменка обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову, повесив сопернице «баранку» во втором сете. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время Ига Свёнтек реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Линды Носковой две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и семь двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Ига Свёнтек поборется либо с 20-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис, либо с 79-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.