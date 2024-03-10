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Свёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, повесив «баранку» Носковой

Свёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, повесив «баранку» Носковой
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В своём матче третьего круга спортсменка обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову, повесив сопернице «баранку» во втором сете. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время Ига Свёнтек реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Линды Носковой две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и семь двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Ига Свёнтек поборется либо с 20-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис, либо с 79-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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