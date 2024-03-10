Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира WTA-125 в Чарльстоне

Российская теннисистка Эрика Андреева, 98-я ракетка мира, вышла в финал квалификации турнира категории WTA-125 в Чарльстоне (США). В своём первом отборочном матче спортсменка обыграла 129-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Эрика Андреева выполнила два эйса, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и допустила пять двойных ошибок. На счету Юлии Стародубцевой один реализованный брейк-пойнт из четырёх и одна двойная ошибка.

За выход в основную сетку турнира в Чарльстоне Эрика Андреева поборется ещё с одной украинкой, Надеждой Киченок, 53-й ракеткой мира в парном разряде.

На турнире в Чарльстоне в качестве первой и второй сеяных выступят 47-я ракетка мира из Франции Клара Бюрель и 48-я ракетка мира из Нидерландов Аранча Рус.