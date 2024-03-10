Калинская рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё бьются Рублёв, Потапова, Кудерметова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени пройдут 15 матчей третьего круга – восемь в нижней половине сетки у мужчин и семь в верхней половине у женщин. На корты среди прочих выйдут и пятеро россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Вероника Кудерметова (17), Анна Калинская (21), Анастасия Потапова (28) и Анастасия Павлюченкова (22). Причём Калинская сразится с итальянкой Ясмине Паолини (13), которой совсем недавно проиграла в финале «тысячника» в Дубае. А Рублёву достался непростой чех Иржи Легечка (32). Следите за всеми событиями дня в нашей онлайн-статье.
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Расписание воскресенья-понедельника
А вот как выглядит более компактное расписание матчей дня с участием россиян.
Собрали для вас расписание всех матчей с участием россиян в 4-й игровой день.
- 10 марта 2024
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20:00
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19:47
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19:09
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19:00
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18:54
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18:17
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17:54
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17:34
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17:28
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16:54
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16:17
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15:36
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14:46
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14:42
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14:24
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14:14
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13:48
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13:34
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13:25
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13:07
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13:06
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12:49
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12:38
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12:13
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12:05
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11:53
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11:23
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11:08
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11:06
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11:02
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10:46
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10:27
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10:00
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09:54