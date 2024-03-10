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Калинская, Рублёв, Потапова, Кудерметова: онлайн-трансляция Индиан-Уэллс 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Калинская рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё бьются Рублёв, Потапова, Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн матчей в Индиан-Уэллсе 11 марта
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На мартовском «Мастерсе» в ночь с воскресенья на понедельник начнётся 3-й круг. На корты выйдут и 5 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени пройдут 15 матчей третьего круга – восемь в нижней половине сетки у мужчин и семь в верхней половине у женщин. На корты среди прочих выйдут и пятеро россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Вероника Кудерметова (17), Анна Калинская (21), Анастасия Потапова (28) и Анастасия Павлюченкова (22). Причём Калинская сразится с итальянкой Ясмине Паолини (13), которой совсем недавно проиграла в финале «тысячника» в Дубае. А Рублёву достался непростой чех Иржи Легечка (32). Следите за всеми событиями дня в нашей онлайн-статье.

Индиан-Уэллс – 2024. Мужчины. Сетка
Индиан-Уэллс – 2024. Женщины. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 00:30 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 06:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Расписание воскресенья-понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья-понедельника

А вот как выглядит более компактное расписание матчей дня с участием россиян.

21:02 Даниил Сальников

Собрали для вас расписание всех матчей с участием россиян в 4-й игровой день.

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