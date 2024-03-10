Калинская рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё бьются Рублёв, Потапова, Кудерметова. LIVE!

На мартовском «Мастерсе» в ночь с воскресенья на понедельник начнётся 3-й круг. На корты выйдут и 5 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени пройдут 15 матчей третьего круга – восемь в нижней половине сетки у мужчин и семь в верхней половине у женщин. На корты среди прочих выйдут и пятеро россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева), Вероника Кудерметова (17), Анна Калинская (21), Анастасия Потапова (28) и Анастасия Павлюченкова (22). Причём Калинская сразится с итальянкой Ясмине Паолини (13), которой совсем недавно проиграла в финале «тысячника» в Дубае. А Рублёву достался непростой чех Иржи Легечка (32). Следите за всеми событиями дня в нашей онлайн-статье.