«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 11 марта: результаты матчей

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день. По результатам матчей 11 марта турнир покидают пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв и Александр Бублик из Казахстана (20-й в рейтинге ATP). В следующий раунд пробились вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер (3-й в рейтинге ATP).

Результаты наиболее заметных матчей дня:

Александр Зверев (Германия, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — 7:6 (9:7), 6:3;

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 31) — 6:2, 6:3;

Стефанос Циципас (Греция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, 18) — 6:3, 6:3;

Алекс Де Минор (Австралия, 10) — Александр Бублик (Казахстан, 20) — 7:5, 6:0.

Янник Синнер (Италия, 3) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) — 6:3, 6:4.