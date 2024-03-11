Павлюченкова — о победе над Хаддад-Майей: условия в Индиан-Уэллсе убивают меня

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о победе над бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я очень хотела выиграть, это был ключ к победе. Думаю, Беатрис отлично чувствует себя на этом турнире. Я не ожидала её сильных ударов, потому что мы играли ранее в этом году, и всё было совсем иначе. Сейчас было очень тяжело играть с ней. Я горжусь тем, как смогла справиться с этой ситуацией. Благодарна болельщикам, которые остались досмотреть матч так поздно.

Какие ожидания от турнира? Я на той стадии карьеры, когда частенько шучу, что я уже стара для всего этого. Честно говоря, мои ожидания совсем не высоки. Я просто стараюсь совершенствоваться от турнира к турниру. Условия здесь убивают меня. Я тренируюсь утром, играю вечером, и всё ощущается совсем по-другому. В первом сете у меня ничего не работало. Беатрис была на высоте. Я рада, что смогла найти момент и переломить ход встречи. Надеюсь, я продолжу свой прогресс», — сказала Павлюченкова после матча.