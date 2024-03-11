«Даже не знала, приеду ли в Индиан-Уэллс». Путинцева рассказала, как у неё украли сумку

79-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала, как лишилась сумки по дороге на турнир в Индиан-Уэллсе (США).

«На самом деле, даже не знала, приеду в Индиан-Уэллс или нет. У меня случился капец. Когда летела сюда из Дубая, у меня был рейс в Майами с пересадкой в Мадриде. Пересадка была то ли 10, то ли 11 часов. Я решила поспать в отеле и потом на следующий день у меня был рейс. При заселении в отель у меня украли сумку, а у меня там было просто всё, включая американскую визу. Я в полном шоке. У меня в сумке был AirTag. Я звоню полицейским, говорю, что надо ехать. Они отказались, сказали, что сначала нужен протокол. Приезжаю в участок, начинаю составлять протокол — описываю, что украли, когда украли. Заполнила, говорю: «Поехали». А они говорят: «Нет, не поедем, не наша зона». Я с ними ругаюсь, спорю, плачу, говорю: «Просто можете меня сопроводить, я сама с ними разберусь (смеётся)». Я была в отчаянном состоянии, хотела в Майами, поэтому была готова сама туда идти. Мне уже мама по телефону говорит: «Юль, не ходи пожалуйста!» Папа тоже. Я согласилась. Потом я с другими полицейскими разговаривала, они сказали, что там квартира, и они не имеют права туда заходить. В общем, сидела я в Мадриде и не понимала, что делать.

Мне, слава богу, помог мой агент по визам. Он мне быстро организовал приглашение, чтобы я получила право на въезд в США. Было всё очень тяжело, очень дорого, но я ему благодарна, что он всё это смог организовать. Я приехала в пятницу, сразу прыгнула на корт. Неделю не тренировалась, просто сидела в Мадриде. Туда ко мне тренер прилетел, чтобы поддержать. Мы вместе пошли искать этот AirTag, он указывал на какую-то школьную территорию. В общем, документов мы не нашли, только AirTag», — сказала Путинцева в интервью на YouTube-канале «Больше!»