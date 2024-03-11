Соболенко: тяжело находиться вдали от своих парней. Ой, парней, у меня только один!

Двукратная победительница «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала оговорку о своих парнях, рассказывая о поддержке своих близких.

«Самый тяжёлый момент в теннисе – когда ты чувствуешь себя подавленным, не играешь на своём уровне. И находишься вдали от своей семьи, от своих друзей, от своих парней. Ой, господи, парней… У меня только один! Давайте перезапишем это», — приводит слова теннисистки BNP Paribas в соцсетях.

Напомним, в данный момент 25-летняя Соболенко выступает на проходящем с 6 по 17 марта турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), на котором в прошлом году дошла до финала, уступив там Елене Рыбакиной из Казахстана.

Сегодня, 11 марта, в третьем круге белорусская теннисистка встретится с Эммой Радукану из Великобритании.