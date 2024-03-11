Милош Раонич снялся с «Мастерса» в Майами

Финалист Уимблдона-2016, полуфиналист двух турниров серии «Большого шлема» и обладатель восьми титулов ATP в одиночном разряде, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 20 по 31 марта.

В основной сетке его заменит австралиец Ринки Хиджиката (78-я ракетка мира).

Напомним, ранее Раонич прошёл первый круг в Индиан-Уэллсе и снялся перед матчем с датчанином Хольгером Руне.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 995 555. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Даниил Медведев.

Ранее стало известно, что Александр Зверев обойдёт Андрея Рублёва в рейтинге ATP в случае выхода в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе.