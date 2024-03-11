Синнер — о своём главном качестве: у меня нет страха перед соперниками

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что считает отсутствие страха перед соперниками своим главным качеством.

«Я очень уважаю всех игроков, но у меня нет страха перед ними. Думаю, это тоже важное качество. Особенно при игре в напряжённых и важных розыгрышах, ведь я всё равно люблю рисковать.

В большинстве случаев я не жду, что сделает соперник. Так что если мне и придётся выбирать только одно качество, то я назову это.

Когда я занимался лыжами, я понял, что у меня есть страх перед спусками. Когда ты едешь очень быстро, а потом прыгаешь на 20-30 метров, понимаешь, что это совсем другое. Тогда у меня был этот страх. А в теннисе бояться нечего.

В конце концов, это всего лишь матч. Мы стараемся изо всех сил, и иногда в важные моменты всё идёт хорошо, а иногда нет. Худшее, что может произойти — ты просто проиграешь матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.