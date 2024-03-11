«Я люблю тебя, Настя!» В США фанат прервал послематчевое интервью Павлюченковой

Послематчевое интервью олимпийской чемпионки 2020 года в миксте, финалистки «Ролан Гаррос» россиянки Анастасии Павлюченковой прервал трогательный момент.

Павлюченкова после выхода в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) по традиции делилась своими эмоциями в интервью на корте. После одного из ответов россиянки фанат с трибуны выкрикнул: «Я люблю тебя, Настя!» Теннисистка отреагировала на это улыбкой.

Напомним, в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе Павлюченкова (22) со счётом 2:6, 6:4, 6:3 обыграла 13-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (12). За выход в четвертьфинал престижных соревнований Анастасия сразится с 32-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (31).