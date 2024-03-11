Де Минор — о Бублике: матчи с ним никогда не бывают простыми, не знаешь, чего ожидать

10-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, в чём особенность матчей с представителем Казахстана Александром Бубликом.

«Честно говоря, матч с Бубликом никогда не будет простым, потому что ты не знаешь, чего от него ожидать на корте. Будут периоды, когда он будет играть просто потрясающе, а затем периоды, когда он будет дарить вам пару лёгких очков то тут, то там. Вообще не будет никакого ритма.

На 100% это самые трудные матчи, потому что ты должен быть постоянно сосредоточен. Временами он вообще не оказывает сопротивления, а потом демонстрирует выдающийся теннис.

Чаще всего из-за этого общий уровень тенниса значительно падает, просто потому что нет ритма. Поэтому очень тяжело психологически оставаться в моменте, сохранять позитивный настрой и говорить себе, что нужно продолжать играть очко за очком и не позволять событиям оказывать давление на тебя.

Так что это очень тяжело. Я доволен тем, как справился с этим сегодня», — сказал де Минор на пресс-конференции.