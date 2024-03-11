Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16-летняя Мирра Андреева снялась с турнира WTA-1000 в Майами из-за травмы

16-летняя Мирра Андреева снялась с турнира WTA-1000 в Майами из-за травмы
Комментарии

38-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 19 по 30 марта. Причиной тому стала травма запястья.

В основной сетке соревнований младшую из сестёр Андреевых заменит другая россиянка — 74-я ракетка мира Диана Шнайдер.

Напомним, в последний раз Андреева выходила на корт на текущем турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Мирра со счётом 5:7, 5:7 проиграла 131-й ракетке мира, 22-летней американке Кэти Волынец (WC). После матча юная россиянка не смогла сдержать слёз.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android