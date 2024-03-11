Возняцки рассказала, как ей удаётся совмещать спортивную карьеру и семейную жизнь

Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки на пресс-конференции рассказала, как ей удаётся совмещать спортивную карьеру и семейную жизнь.

— Не могли бы вы рассказать нам, как вы провели день? Энджи (Кербер) высказывалась на эту тему на днях. Любопытно, как вам удаётся соблюдать баланс между теннисом и заботой о детях?

Возняцки: Конечно! Я проснулась вместе с детьми и погуляла с ними утром. Просто пыталась сохранить энергию, но в то же время хотела и пообщаться.

Ближе к полудню моя мама отвела детей поесть. Потом я перекусила и немного вздремнула, затем я приехала на корты, размялась и сыграла. Вот и всё.

Вчера весь день тоже провела с детьми. Вообще не тренировалась. Дочки моих друзей тоже здесь, так что смогли провести время все вместе и наверстать упущенное. Дети играли, было очень весело.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Возняцки встретится с теннисисткой из Германии, также бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которая ранее в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.