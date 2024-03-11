«I’m Just Ken». Роджер Федерер забавно подписал фото с посещения «Оскара»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фото с посещения 96-й церемонии вручения наград премии «Оскар»-2024.

«I’m Just Ken», — подписал фото Федерер, добавив эмодзи «солнцезащитные очки».

Фото: из личного архива Роджера Федерера

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».