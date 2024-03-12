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Арина Соболенко одолела Эмму Радукану и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко одолела Эмму Радукану и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), прошлогодней финалисткой которого является.

В матче третьего круга Соболенко (2) со счётом 6:3, 7:5 обыграла чемпионку US Open – 2021, бывшую 10-ю ракетку мира британку Эмму Радукану (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 37 минут.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 23:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Соболенко восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Радукану один эйс, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Следующей соперницей Соболенко в Индиан-Уэллсе станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 16) — Эмма Наварро (США, 23).

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